北山はここまで7勝と好調を維持している（C）産経新聞社日本ハムの北山亘基は6月23日に行われたロッテ戦（エスコンF）に先発。9回3安打無失点で今季2度目の完封勝利と圧巻ピッチングで7勝目をマークした。北山は6回まで毎回の8奪三振を奪うなど、ロッテ打線を圧倒。危なげないピッチングで9回まで散発3安打、無四球で完封勝利を達成、自身6連勝となった。【動画】ロッテ打線をわずか3安打完封！圧巻の北山のピッチングシーン