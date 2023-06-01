起業家の溝口勇児氏が２４日、実業家の三崎優太氏の音声動画公開に反論した。２人は暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」の騒動での対応などを巡って、公開バトルを展開している。三崎氏は妻のてんちむの話題を出されたことに激高。溝口氏がサナエトークンの発行や運営を担当していた松井健氏側に鬼詰めしている様子を収めた音声動画をＸに投下していた。溝口氏はＸに「こんなんブチギレて当然だろうが。お