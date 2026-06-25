決勝トーナメント進出を見据え、経験に裏打ちされた自信を示す森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月24日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF第3節のスウェーデン戦に向けて前日練習を行った。練習後、DF長友佑都が取材に応じ、グループ突破を懸けた大一番へ向けて決意を語った。対戦相手のスウェーデンは勝ち点3に対し、日本は4。長友は「向こうも勝たなきゃいけない。相手の方が勝ち点が低いですし、もちろ