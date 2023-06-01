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【グランド・セフト・オート VI】 プレオーダー：6月25日0時開始 発売日：11月19日 価格： 通常版 9,800円 アルティメット・エディション 12,280円 画像はPS Storeより ロックスター・ゲームスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グ