「ステーキ」と聞いただけで「ああ! 食べたい!」と食欲をそそられる人も多かろう。しかし今月9日、Twitterに生の牛肉がゾンビ化? し、プルプルと震える動画が投稿されて「怖い」「気持ち悪い」などと話題になっている。実は「生ける屍」と言われるゾンビのこの映像、2020年11月にTwitterを騒がせたが、ここにきて再び注目を浴びている。『New York Post』などが伝えた。

「カットしたばかりの新鮮な肉に塩をかけると痙攣を起こす」―そんな言葉が添えられた牛肉の“ゾンビ”映像が9日、Twitterに投稿された。

9秒の動画はナイフを入れたばかりの生の牛肉の断面を映し出したもので、表面の窪みから何かが湧き出しているかのように肉がピクピクと動いているのが見て取れる。

科学雑誌『サイエンティフィック・アメリカン(Scientific American)』によると、このような牛肉の“ゾンビ化”は、処理されたばかりの新鮮な肉の末梢神経がナトリウムイオンによって活性化されることで起こり、これが筋肉の収縮を促すという。つまり肉がゾンビ化するには、処理された直後の新鮮な筋肉と塩に含まれるナトリウムが鍵を握っているということになる。

なおこの動画には、「いくら説明されても、やはり気持ち悪い」「もう肉は食べたくないな」「背筋がゾッとするよ」「ベジタリアンになろうと思わせるような動画だ」「これは衝撃的。こんな映像初めて見るよ」「これは見たくなかった」と恐怖や嫌悪感を露わにする人がいる一方で、次のようなコメントも寄せられた。

「これって新鮮ってことでしょう。私はステーキが食べたくなったわ。」

「私はよくロブスターをさばくけど、1、2時間してもピクピクしているよ。別に怖くはないさ。」

「10年以上シェフをしているけど、初めて見たよ。屠殺直後でないとダメなのでは?」

「これはすごい!」

「カエルの脚の皮を剥ぎ、その直後に塩をかけると踊り出す動画を観たことがある。」

「イカの活き造りに醤油をかけると激しく動き出すだろう。あれと同じことだよね。」

「ああ、新鮮な刺身が食べたくなってきた。」

「食欲がわいてきたよ!」

ちなみに過去には、魚の切り身がオーブン内を暴れ回る動画が捉えらえ、その光景が「まるで映画エクソシストのワンシーンだ!」と話題を呼んだ。

