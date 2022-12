美しさを追求して様々な美容治療を受ける人が増える一方だが、このほどアメリカの女性が美容整形手術で足の指を短くした。女性は手術後の自分の足に満足するものの、SNSでは映画「グレムリン」に登場する架空のキャラクター“ギズモ”の足に似ていると揶揄されてしまったようだ。『New York Post』『The Mirror』などが伝えた。

米フロリダ州マイアミを拠点とするファッションブランド「My Passerella」の社長を務めるアテナさん(Athena)がTikTokに投稿した動画が多くの注目を集めている。アテナさんは以前、自分の足の指が長いことを気にしていたことから、最近になって足の指を短くする美容整形手術を受けたという。

アテナさんがいくつか投稿した動画には、足の指を手術したビフォーアフターの写真があり、手術をする前の彼女の足の指は通常より少し長いように見えた。ところが手術後の彼女の足の指ははっきりと短くなっていることが分かる。

アテナさんは同州ハリウッドを拠点に足の治療を専門に行う「JAWS Podiatry」で足病学の専門医および美容外科医を務めるエイブラハム・ワグナー医師(Abraham Wagner)のもとで手術を受けた。動画では人差し指、中指、薬指の3本に手術した痕が見える。

アテナさんは手術後の自分の足に非常に満足しているようで、度々TikTokに手術後の経過を投稿しているのだが、足の指を短くするという美容整形手術についてあまり知られていないためか、多くの人が興味を持ったようで、「自分もやりたい」といった声を含め、このような声が寄せられた。

「知らなかったわ。こんなことが可能なのね。とっても素敵で腫れが引いたらもっと良くなると思うわ。」

「この動画を投稿してくれたあなたを誇りに思うわ。これからもリアリティーのある動画を楽しみにしてます。」

「こんなことが出来るなんて知らなかったわ。自分がハッピーなクィーンになれるならやるべきよ。この後の経過が楽しみだわ。」

しかし一部の人からは、「原始人の足のように見える」や「グレムリンの足だ」といった心無い声があったようだ。ところがアテナさんは、そんな声にも屈することなく今回受けた手術が「人生で最高の決断だった」と主張し、「今の時代に自分の悩みを解決する策があることに感謝している」とも述べている。

ちなみに外反母趾や足首など、足を中心にした外科手術の第一人者と言われているアメリカのニール・ブリッツ医師(Neal Blitz)によると、足の指を短くする手術は通常、関節の一部だけを切除するか関節全体を切除し骨を固定する方法がとられるとのことだ。また腫れが引くまでに最長で6週間はかかるという。

画像は『Athena 2022年9月30日付TikTok「Visiting my favorite injector for Botox」、2022年12月16日付TikTok「Its been one month since my cosmetic toe shortening surgery !!」、2022年11月29日付TikTok「Toe shortening surgery: 2 week update」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)