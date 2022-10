推しに英語で愛を伝える！コミコン、来日イベント復活にあわせ覚えおきたいフレーズ27選

海外ドラマ・映画好きであれば、「推しへの愛を英語で伝えたい」と思ったことはないだろうか? そんな夢のような機会がゼロだったのは過去の話! 来日俳優たちに英語で想いを伝えるチャンスとなる「東京コミコン」の3年ぶりとなるリアル開催が12月に控えているのだ。今年はまだ心の準備が…という人も、今後増えるであろう来日イベントやレッドカーペットに向けて推し活で使えるおしゃれな英語表現やスラング、相手を褒める言い方など様々なシチュエーション別で使えるフレーズを覚えておこう!

アメリカにも推し活ってあるの?

「推し活」、つまり好きなセレブの活動をサポートすることだが、もちろんアメリカでも(そしておそらくほとんどの他の国でも)ある! ソーシャルメディアの時代なので、費用もかからず一番簡単な方法は、やはり推しのTwitterやインスタにlikeをしたりコメントしたり、リツイートして推しの存在を世の中にもっとアピールすることだろう。また、世界各地で開催されるコミコンや映画フェスに参加したり、俳優によっては音楽活動もしていてライブツアーをする人もいるのでそれに行ったりと、推し本人に会うこともできる。

筆者は、ブロードウェイの舞台を時々見に行くのだが、推しの俳優の素晴らし演技を見たあとには、いわゆる「出待ち」をして、他の観客らと共に拍手で迎えるのが恒例となっている。そして場合によっては直接舞台の感想を伝えたり、出演ドラマも好きだといったことなども話したりもする。

ファンと撮影をするスタナ・カティック

余談だが、ハリウッドスターはブロードウェイのミュージカルや演劇に出演することが非常に多い。というより、ブロードウェイから映像の世界に進出し、TVや映画で知られるようになった俳優もたくさんいるのだ。特にニューヨークでロケが行われているドラマに関しては、ブロードウェイの人間で出演したことがない人はいないと言われているほど。(『LAW&ORDER』では新型コロナウイルスの影響で仕事を失ったブロードウェイ俳優たちに出演する機会を与えていたことも記憶に新しい)出待ちのファンサービスも(パンデミックの時は例外だが)昔から丁寧にやってくれる人が多い。その時に、「舞台も素晴らしかったが、見ていたドラマでファンになったので、ここまで飛んできた」と言う外国からのファンもよく見かける。彼ら俳優にとっては、批評家よりもファンの直の感想や声が、日々の励みになっていることは間違いない。

推しに会う前にインスタなどで事前調査!

推し活をしている人なら、日頃からInstagram(インスタ)やTwitterなどでお気に入りの俳優の情報を仕入れていることだろう。だが、本人に会う前ならなんとしてもいつもよりも詳しくなっていたいものだ。英語で書いてある投稿だとしても、翻訳機能で日本語にしてなんとなく言っていることを理解するだけでも十分! 来日した俳優がもし日本に関することを投稿していたら「あのレストラン素敵です!」「ここが最近人気のスポットです」と事前にコメントし、「コミコンに行きます!」と書きこむのもいいかもしれない。Twitterでは、もっと気軽にコメントやlike、リツイートもしてくれるセレブも多い。筆者もHappy Birthday! とコメントをもらったり、likeや返事も受け取ったこともある。そんな時はさらに推したくなるだろう。

東京コミコンには『ストレンジャー・シングス』やMCUスターが来日

ちなみに、3年ぶりのリアル開催となる「東京コミコン2022」。現時点で、第4弾までのセレブ来日ゲストが発表されており、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』からはカレン・ギラン&ポム・クレメンティエフ、『スター・ウォーズ』シリーズのC-3PO役で有名なアンソニー・ダニエルズ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのクリストファー・ロイド、そして『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4でエディ・マンソン役を演じたジョセフ・クイン(『レ・ミゼラブル』)と同じくシーズン4で登場したヘンリー・クリールことヴェクナ役で有名なジェイミー・キャンベル・バウアー(『トワイライト』シリーズ、『シャドウハンター』)、そして先日発表され大きな話題となったジェレミー・レナー(『アベンジャーズ』シリーズ)&ヘイデン・クリステンセン(『スター・ウォーズ』シリーズ)らが写真撮影会とサイン会を実施する。

そもそも推しを英語で言うには?

「推し」のように最近出来た英語の言葉もたくさんあるが、そもそも英語ではなんと表現するのだろうか? 少しオタクっぽい意味のものから、昔から使われる定番のものまで、一気にご紹介!

bias(スラング)

元はK-POPから生まれた英語の「bias(偏見)」からのスラング

例:Jensen Ackles is my bias. Who’s yours? (私の推しはジェンセン・アクレスです。あなたのは?)

fav/fave(スラング)

英語の「favorite/favourite(好きな)」を短くした派生後。fav/faveとどちらも使われるが、favの方がインスタなどでは圧倒的に多いようだ。

例:My fav is Tom Holland. (私の推しはトム・ホランドだよ)

stan(スラング)

「stalker(ストーカー)」と「fan(ファン)」を合わせた造語。普通のファンよりも、ちょっと熱狂的なファン、ガチのオタクファンの意味が強い。名詞、動詞としても使えるが、推しに会う時には使わない方が無難かも?

例:I stanned pretty hard for Tom Cruise as a teen.(10代の頃、トム・クルーズをめちゃ推ししていた)

例:I am a Marvel stan. (私はマーベル作品推しです)

be obsessed with

Be obsessed with 人・物で、「人・物に夢中になる」と言う意味。ハマっているものや人など普段つかいできるフレーズだ。

例:I am obsessed with Oliver Stark.(私はオリヴァー・スタークに夢中です)

I am a ○○ follower.

○○の部分に、推しの名前を入れるといいだろう。フォロワーは、昨今ではそのままソーシャルメディアで使われている意味と同じだ。

例:I am a Jennifer Aniston follower.

推しへの愛を英語で伝えるフレーズ6選

その俳優を好きになったきっかけの作品や理由、またこれから先のプロジェクトについての期待など、とにかくずっと応援しているという思いを伝えよう!時間の制限があるかもしれないので、ここではシンプルで覚えやすいものから、ちょっと一捻りしたフレーズまでを見ていただこう。緊張でそれどころではないかもしれないが、まず会った時には必ず ”Hi”や“Hello”などの挨拶と笑顔を忘れずに!

1: I am big fan(of yours). (あなたの大ファンです!)

ど直球なフレーズ。いきなり「I love you」と言うよりは、こちらの方がすごいファンなのだとわかりやすい。「of yours」の部分は言っても言わなくても大丈夫!

2: I have been a big fan since I saw you in ○○. (○○であなたを見た時からずっとファンです)

○○の部分には作品名を入れるといい。昔の作品でも、最近の作品でもいろいろなもので自分を知ってくれている、新しい作品でもファンが増えているということが実感できると俳優たちも嬉しいだろう。

3: I loved you in ○○ and I can’t wait to see your next project. (○○でのあなたが大好きでした。次のプロジェクトが待ちきれません)

○○の部分には作品名を。好きになったきっかけの作品や、逆に出番は少なかったが印象的なゲスト出演だった作品などをあえて言うのもいいかもしれない。そして次の出演作などがInstagramなどで発表されていたら、その作品名を「the next project(次のプロジェクト)」の代わりに置き換えると、「ああ、チェックしてくれてるんだな!」とわかって喜ばれるだろう。

4: You are my inspiration. (あなたは私の励み/刺激/いい影響を与えてくれる人です)

1番目の「大ファンです」と共に言ってもいいフレーズ。その俳優のおかげで今の自分がある、毎日頑張っている、刺激を受けている、人生に良い影響を与えてくれていると言う意味のインスピレーションと言う言葉を使った表現。ただ作品を楽しんでもらっているだけではなく、人の人生にも良い影響を与えていると言われたら、きっと嬉しいだろう。

5: I am the biggest fan in Japan! (日本で一番のファンです!)

自分は絶対そうだ!と自信がある人はぜひ!「多分そうかな…」と思う人でもぜひ言って印象つけるのもGood! もしその俳優や出演作のグッズ、Tシャツなどを持っていたらそれを身につけていくのも推してる証拠になっていいだろう。

6: I can’t believe this is happening! I’m getting goosebumps!(今、会えてることが信じられない!鳥肌が立っています!)

とにかく興奮していることを伝える表現。It’s like a dream come true.(夢がなかったみたい)と言う表現も似たようなものだがシンプルで言いやすいかも。

推しを褒める英語フレーズ5選

普段、TVやネットの中で見ている推しの好きなところはたくさん思いつくと思うが、実際に会ってみると緊張して全部すっ飛んでしまう可能性も大! 「やっと会えたのに何も言いたいことが言えなかった!」ということがないよう、事前に推しを褒める練習をしておこう! 当日現場に行ってみて、急に思いつくこともあるかもしれないが、まずは間違いのない簡単なフレーズをいくつか紹介しよう。

1.I loved your performance in ○○○. You were amazing!

○○(作品名)での演技が大好きでした。素晴らしかったです!

2.You were the star of ○○.

○○(作品名)であなたはスターでした。

3.You are so handsome/cute/beautiful/cool in person.

実物は本当にハンサム・かわいい・綺麗・かっこいいですね。

4.You have been always a great actor, but I loved your book/music as well.

ずっと素晴らしい俳優さんですが、あなたの本・音楽も大好きです。

(俳優でもし執筆活動や音楽活動をしている人がいたら是非言ってみよう!)

5.You are so talented!

すごい才能がありますね!

推しへのお願いを英語で伝えるフレーズ5選

コミコンといえば、なんと言っても推しに会うだけでなく記念撮影するチャンスもあることだ。清潔な格好で行くのはもちろんだが、やはりせっかくなのでお揃いのポーズや親しげな感じで撮ってもらいたいだろう。そんな一生に一度しかないかもしれないこの機会に、ぜひ使ってほしいフレーズをご紹介! ただし、撮影に関するルールなどは、必ず会場のスタッフに事前に確認しておくようにしよう。ルール違反はしないよう注意していただきたい。

MCMロンドンコミコンでのミシャ・コリンズ

1.May I get a bit closer to you?(少し近くに行ってもいいですか?)

ほとんどのセレブはピッタリ引っ付いて写真を撮ってくれるだろうが、もうちょっとだけ近寄りたいと言う時に、念の為一言言うといいかもしれない。

2.Could you do this with me?(私とこうやってもらってもいいですか?)

ドラマでの決めポーズなど、お気に入りのポーズを一緒にやってもらいたい場合は、無理のない範囲でお願いを。

3.Could you please put your hand on my shoulder?(私の肩に手を回してもらってもいいですか?)

カジュアルなのに、ドキドキしてしまうこのポーズ。あまり日本人には馴染みがないかもしれないこの肩に手回しこそお願いしてみては?

4.Could you please shake my hand?(握手してもらってもいいですか?)

どうしても握手したい時にぜひ!ただし、手の除菌などもきちんとしておこう。

5.May I have a hug if that’s ok with you? (もし差し支えなければハグしてもらってもいいですか?)

これぞ最高の記念「ハグ」!万が一「ちょっとそれは」と言われても落ち込まず、「I totally understand! No problem! (全然わかります!大丈夫です!)」と笑顔で返そう。

英語でおしゃれに“ありがとう”を伝えるフレーズ5選

お礼の際に「Thank you」は言える人は多いだろう。でももっと違った言い方でも言ってみたい!そんな方には、こんな感謝の言葉がおすすめだ。

1.Thank you. You made my day.(ありがとうございます。あなたのおかげで今日は最高の日になりました)

「You made my day」は決まり文句で、いい日になった、最高の1日にしてくれたと言う意味。記念すべき日にもってこいのフレーズだろう。

2.Thank you for taking the time for me.(私のために時間を割いてくれてありがとうございます)

ちょっと堅苦しく聞こえるかもしれないが、年配の俳優やきちんとした感じの方にはこれくらい礼儀正しく丁寧にしておくと好印象かも!?

3.I’m beyond grateful/thankful.(言葉にできないほど嬉しいです)

感謝を超えて、言葉にできないと言うイメージのこのフレーズ。ちょっとかっこよくて使ってみる価値あり!同じような表現には以下のものがある。

I can’t describe how thankful I am.(どれほど感謝しているか言葉にできません)

4.Thank you so much. You are the best.(ありがとうございます。あなたは最高です)

You are the bestの他にも、You are too sweet/kindと言うのもあり。もうちょっと英語上級者っぽくおしゃれに言いたければ、You are an angel.(直訳は「あなたは天使だ」)も同じような意味になる。感謝のあとにも推しを誉めてみよう!

5.I really appreciate your time. I will never forget this day.(お時間いただきありがとうございます。今日のことは一生忘れません)

自分のために使ってくれた時間に感謝をしたいという丁寧な一言。一生忘れない!という言葉も付け足して、その思いを伝えてみよう。

事前練習必須!でも、もし英語がダメでも最終的に一番大切なことは…

(文/Erina Austen)