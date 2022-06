PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「DOUBLE DISCOUNT セール」が開催中だ。期間は6月22日まで。

「DOUBLE DISCOUNT セール」は、PS Plus加入者の割引率が2倍になるセール。PS Plus未加入者の場合最大40%、PS Plus加入者の場合最大80%オフになる。

一例として、『Overcooked! All You Can Eat』を25%オフの3,135円(PS Plus加入者はさらに25%オフ)、『レッド・デッド・リデンプション2:アルティメット・エディション』を33%オフの7,319円(PS Plus加入者はさらに33%オフ)、『Battlefield 2042 PS5』を25%オフの7,275円(PS Plus加入者はさらに25%オフ)で販売するなど、対象のタイトルや追加アイテムを割引価格で販売する。

セール対象アイテム一例