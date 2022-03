『新スター・トレック』もNetflixでの配信を終了へ

Netflixから『スター・トレック』シリーズの撤退が続く―。2017年にスタートした『スター・トレック:ディスカバリー』が昨年Netflixでの配信を終了し、現在はParamount+のみで展開されていることをお伝えしたが、『新スター・トレック』もその道に続くようだ。

『スター・トレック』シリーズの情報サイトTrekCoreのTwitterアカウントは、『新スター・トレック』の画像を掲載するとともに、4月2日以降はNetflixにて同番組の視聴ができなくなると伝えている。

If you're in the United States, looks like STAR TREK: TNG will be warping off of Netflix at the end of March.