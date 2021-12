今年の外食シーンを賑わしたのは？ 2021年トレンドグルメ総ざらい！

2021年に流行ったグルメをまとめてご紹介! 2022年のトレンド予想も必見。

外食業界にとって、2020年に続き2021年も非常に厳しい年となった。営業時間や人数、酒類の提供など様々な制限の中、どのお店も工夫と苦労を重ねてきたこの一年。12月は今のところ緊急事態宣言も出されていないので、おいしいお料理とお酒で年末を過ごせそうなのは、昨年より明るい兆しで希望が持てる。

そんな怒涛の2021年、グルメ界隈で生まれたヒットの数々を記事本数や店舗数などを参考に、独断と偏見でランキング形式にてご紹介!

2021年 トレンドグルメ

10位:ねっとり系「焼き芋」

「銀座つぼやきいも」の焼き芋 出典:やぴログさん

焼き芋といえば「ホクホク」食感だったのは昔の話。今の流行は「ねっとり」食感の甘〜い焼き芋。「銀座つぼやきいも」では1本千円近い高級焼き芋が大人気に。じっくりと時間をかけて焼き上げることで、甘さを引き出しねっとりとした食感に仕上がる。さつまいもには食物繊維も豊富なことからヘルシー食材としても大注目。2021年には焼き芋専門店や芋菓子専門店が全国でオープンした。

9位:映え&渋い「ネオ大衆居酒屋」

「大衆食堂 ゆしまホール」の「限定 イクラ丼」「鯖缶ポテサラ」 写真:玉川博之

集客に苦戦する一年だったからか、SNSでの映えメニューを充実させた居酒屋が増加した。食べログマガジンでも紹介した「大衆食堂 ゆしまホール」は料理だけではなく、店内もフォトジェニック。赤、青、緑などカラフルなサワーやこぼれる麻婆豆腐など、思わず写真を撮りたくなるメニューを出すお店も急増中。

一方で大阪の人気居酒屋「そのだ」が五反田にオープンしたが、こちらは昔ながらの渋いメニューが揃う。それがかえって新しいと人気になっている。「映え系」「渋い系」どちらもワクワク、気軽に楽しい酒が飲めるのが共通項だ。

8位:カラフル「フルーツ大福」

「Mのフルーツ大福」 写真:お店から

街中でフルーツ大福専門店を多く見かけるようになった2021年。フルーツ大福といえば「苺大福」一択だった時代は過ぎ、シャインマスカットやミカン、キウイなど色とりどりのフルーツ大福が手土産でも大活躍。

7位:懐かし「昭和レトロメニュー」

「マッターホーン」のケーキ 写真:三好宣弘(RELATION)

2020年に引き続き、2021年も昭和レトロな食べ物や飲み物がブーム。「クリームソーダ」「ナポリタン」など懐かしいメニューがSNSを賑わせている。食べログマガジンでは学芸大にある昔ながらの洋菓子店「マッターホーン」の記事が大人気に。

6位:がっつり男前「ビストロ」

「bistro amano」の「シャルキュトリーの盛り合わせ」 写真:松村宇洋

自家製のシャルキュトリーやオニオングラタンスープなど伝統的なビストロ料理をたっぷりのポーションで提供する店が続々とオープン。ビストロファンを喜ばせている。食べログマガジンでは神保町「bistro amano」、西麻布「ビストロ マ・キュイジーヌ」、渋谷「ビストロ・バー・ア・ヴァン・コダマ」などを紹介。素材を生かしたストレートなおいしさが今の時代にマッチしている。

5位:本格派の「まぐろ丼」

「海玄」の「究極の海玄まぐろ丼」 出典:辣油は飲み物さん

仲卸や寿司屋が手がけるこだわりのまぐろ丼も話題になった。まぐろの仲卸「やま幸」が手がける築地「海玄」は上質なまぐろを使用した数種類の丼が楽しめる。中でも「究極の海玄まぐろ丼」3,800円(税込)は3種類の部位が入ったスペシャリテ。

食べログマガジンで紹介した渋谷「まぐろとシャリ」は銀座の寿司の名店「はっこく」がプロデュース。1,200円(税込)から天然本鮪が食べられるとあって連日行列だ。同じく寿司屋プロデュースなのが新宿「きむら丼」。こちらはミシュラン二つ星獲得の「すし㐂邑」が監修しており、シャリのおいしさが話題。

4位:1,000円超え! 高級「海苔弁」

「いちのや」の「海苔弁」 出典:井手上 真樹さん

海苔弁ブームの火付け役がスマイルズの海苔弁ブランド「刷毛じょうゆ 海苔弁山登り」。2017年GINZA SIXに1号店をオープン。大きな鮭がのった海苔弁「海」1,080円(税込)が評判になり、2021年4月にJR東日本リテールネットとスマイルズが資本提携。東京駅や新橋駅、上野駅など主要駅に出店したことで高級海苔弁が再注目。2020年7月にオープンした「海苔弁 いちのや 靖国通り本店」が行列のできる海苔弁専門店としてメディアを賑わせ、2021年には新橋や人形町にも店舗を拡大したことで、1,000円超えの海苔弁に注目が集まっている。

銀座「HIGASHIYA GINZA」の「海苔弁」1,944円(税込)は一見、海苔と卵だけのシンプルなビジュアルだが、海苔の下に鮭やアサリの佃煮など6種類のおかずが潜んでいる。「根津松本」の「のり弁当」2,916円(税込)は3,000円近い高額商品ながら、上品な銀鱈の西京揚げ、こだわり抜いたちくわの磯辺揚げや芝エビ入りのカステラ玉子焼きなど逸品のおかずが詰め込まれ、「その価値がある」とリピーターも多い。

3位:ガチの「立ち食い寿司」

「立喰い寿司 あきら」のにぎり 出典:ハラミ串さん

2021年の2月、新橋にオープンするやいなや寿司好きの話題をさらったのが「立喰い寿司 あきら」。白金の高級寿司店「鮨 龍尚」の店主が握る本格寿司がお手頃価格で食べられるとあって連日行列に。7月には築地に「立喰い寿司 あきら 築地店」を出店しこちらも大人気だ。

予約はInstagramのDMのみで抽選、握り手が替りながら不定期で間借り営業のユニークな「立ち食い鮨 まさ」も4月のオープン以来人気だ。12月には「新橋 立ち食い鮨まさ」も開店。

「りんだ」「らんまる」系列の立ち食い寿司として10月に開店したのが戸越銀座「ブルペン」。コースだが4,000円(税込)からとリーズナブル。他にも「鮨 銀座 おのでら」系列の表参道「立喰鮨 銀座おのでら」、虎杖グループが展開する築地「立喰いすし 虎杖」など、東京は立ち食い寿司ラッシュだ。

2位:オンザライス「ハンバーグ」

「挽肉と米」のハンバーグ 写真:玉川博之

オンザライスハンバーグブームの原点とも言えるのが2020年6月に吉祥寺にオープンした「挽肉と米」。焼き立てハンバーグと炊き立てのご飯を極限までおいしく食べるという発想が支持され、連日行列に。2021年3月に渋谷店をオープンすると、瞬く間に朝から整理券を待つ人が集まる人気店に。

1位:カロリー上等! 「マリトッツォ」

「なんすか ぱんすか」のマリトッツォ 出典:kimi@フードアナリストさん

2021年5月には恵比寿に御重に入ったご飯にハンバーグをのせる「アラビキダゼ」、水道橋にセルフで肉を焼く「恋と、焼肉。」が、7月には神宮前に国産牛100%で作るハンバーグ専門店「肉の森」がオープン。12月には原宿に自家製のスパイシーデミグラスソースがウリの「ハンバーグ嘉」もオープンしたばかり。

食べログマガジンでは「2021年上半期トレンドスイーツNo.1」として紹介したイタリアの伝統菓子「マリトッツォ」。ビジュアル系パンが得意の原宿パン屋「なんすか ぱんすか」はピスタチオクリームなど、インパクトのあるビジュアルのマリトッツォで一躍人気店に。下半期、人気は衰えるかと思いきや、夏頃にはコンビニ各社がこぞって発売し、誰もが知るスイーツに。さらに福岡でマリトッツォを流行らせた人気パン屋「アマムダコタン」が2021年10月に東京に進出し、「amam dacotan 表参道店」をオープン。「4時間待ち」「一人で30個買う人も」など、早くも話題のパン屋に。

番外編:オートミール

「GMT」のシリアル 出典:こひろさん

内食シーンで存在感を増したのがオートミール。コロナ太りから健康に気を使う人が増え、大ヒット。水を加え、電子レンジでお米のように「米化」したオートミールをおにぎりやチャーハンにして、日々の食事に取り入れる人が急増。目黒「GMT(Good Morning Tokyo)」は日本初のシリアル専門店。自分好みにカスタマイズ可能。オープンは2010年だが、ここ最近のオートミールブームで人気もじわり。

2022年トレンド予想

飾らない、でもこだわりがすごい「伝統菓子」

「Litus」の「カンノーリ」 出典: Rajahさん

「マリトッツォ」が大ヒットした2021年。その流れで2022年もシンプルなおいしさの伝統的なお菓子がブームの予感。新富町の「Litus (リートゥス)」はイタリア菓子専門店。中でも「カンノーリ」はコロネのようなシチリアの郷土菓子で看板商品。ラードで揚げたザクッとした食感の生地に、注文を受けてからリコッタチーズクリームを詰め、ピスタチオをトッピング。素朴だがクセになる味わいだ。

「シヅカ洋菓子店」の「SHIZUKA シュークリーム」 出典:俊太朗さん

白金の「シヅカ洋菓子店」はシンプルでミニマルな世界観のお菓子が大人気。特に「SHIZUKA シュークリーム」は、国産小麦使用のサクサクとしたシュー生地に、平飼い有精卵使用の濃厚なカスタードクリームがおいし過ぎるとリピーター続出。

「DOLCE TACUBO」のフィナンシェ 出典:ぴーたんたんさん

2021年12月にオープンしたばかりの代官山「DOLCE TACUBO」はなんと完全事前予約制のパティスリー。同じく代官山にある人気イタリアン「TAKUBO」のドルチェ専門店。看板メニューの「フィナンシェ」は「焼き立てをそのまま堪能することが理想」とのことなので、購入したら即味わいたい。

2022年はシンプルながら味わい深いお菓子に注目が集まりそう!

次世代の「カリスマシェフコラボ」

「KABEAT」でコラボしたシェフ達 写真:お店から

令和になり、人気シェフの顔ぶれもずいぶん変わってきた。作る料理の腕前はもちろんのこと、SNSでの発信力やテイクアウトやデリバリー、通販の商品開発力、環境への配慮や外食業界全体への提言なども重要に。

そんなマーケティング力も備えたスターシェフ達は交流も盛ん。兜町にオープンした「KABEAT」は若手人気シェフ6人とソムリエがメニュー開発を手掛けた令和の食堂。渋谷の「swrl.」は世界トップバーテンダーと人気ソムリエ、シェフの3人がタッグを組んで話題に。2022年も自身の店を飛び出して、メニュー開発や商品開発でコラボレーションするシェフが増えそうだ。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文:食べログマガジン編集部

