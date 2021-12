ご長寿刑事ドラマ『ニュー・トリックス 〜退職デカの事件簿〜』が全話一挙放送！

2003〜2015年に放送され、人気を博したイギリスの本格刑事ドラマ『ニュー・トリックス 〜退職デカの事件簿〜』。本作のシーズン1〜12までの全107話が、AXNミステリーにて一挙放送されることとなった。

『ニュー・トリックス 〜退職デカの事件簿〜』は、英BBCで2003年にスタートして以来、平均視聴占有率30%を誇り、10年以上放送されたご長寿シリーズ。個性豊かなキャラクターと、洒脱でユーモア溢れる会話、練りに練った脚本で、大人が楽しめる本格派刑事ドラマだ。

ロンドン警視庁のエリート刑事サンドラ・プルマンは、ある人質誘拐事件の捜査ミスで左遷されてしまう。名誉挽回のチャンスとして、過去の未解決事件を再捜査する新設部署の指揮を任されることに。ただし、チームメンバーは、退職した元刑事たちから選ばなくてはならない......! "You Can't Teach an Old Dog New Tricks"=「老犬に新しい技は教えられない」という諺通り、老犬=退職デカたちが頑固に己のやり方を貫き、サンドラと共に事件へ立ち向かう!

主人公のサンドラを演じるのは、アマンダ・レッドマン(『リトル・ドリット』)。ほか、サンドラの元上司ジャックをジェームズ・ボラム(『リーマン・ブラザーズ 最後の4日間』)、異常な記憶力と謎めいた過去をもつブライアンをアラン・アームストロング(『フロンティア』)、バツ3で女好きのジェリーをデニス・ウォーターマン(『ロンドン特捜隊スウィーニー』が好演している。

『ニュー・トリックス 〜退職デカの事件簿〜』シーズン1〜12(全107話)は、AXNミステリーにて1月15日(土)16:00より一挙放送。(海外ドラマNAVI)

