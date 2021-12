聖なる夜におうちで楽しむ、クリスマスお取り寄せグルメ5選

コロナに負けるな! 飲食店のおいしいお取り寄せ情報をお届けする連載。今回は、クリスマスに自宅でゆっくり味わいたい絶品お取り寄せをお届けします。

〈おいしいお取り寄せ〉

お取り寄せグルメのニーズが拡大した今、選ぶ楽しみを実感してきた方も多いのでは? 配送対応可能なレストランのお取り寄せを紹介する当連載〈おいしいお取り寄せ〉では、家庭では作れないプロならではの「非日常の味」をご紹介。週1回でも月1回でも、特別なメニューが届けば食卓も華やぎます。さあ、もっとお取り寄せを活用して、日本の素晴らしい飲食店を応援しましょう。

おいしいお取り寄せバックナンバーはこちら>>

クリスマスのごちそうお取り寄せ5選

いよいよやってくるクリスマス! 特別な夜にぴったりなごちそうをお取り寄せしてみませんか? オードブルやワインから、イタリアンのセット、限定のケーキまで。名店の味をテーブルに並べれば、心弾む時間を過ごせるはず。一年頑張った自分へのご褒美にもどうぞ。

1. 希少な和牛を使用したローストビーフ

NARISAWA「NARISAWA特製 神戸ビーフのローストビーフ」

青山の一流レストラン「NARISAWA」は、日本の里山にある豊かな食文化と先人たちの知恵を、独自に表現するジャンル、“イノベーティブ里山キュイジーヌ”(革新的 里山料理)を提供しています。

「NARISAWA特製 神戸ビーフのローストビーフ」(19,000円)は、通常では入手困難な、希少な和牛を使用しました。口の中でとろけるようなまろやかな食感と、上質な旨味と甘味が凝縮した味わいを楽しめます。

真空パックのまま常温に戻し、袋から出した後、ペーパーで軽く表面の肉汁をふき、包丁で薄切りにして温めた特製ソースをかけてください。とろけるようにやわらかい肉質に、甘みのあるタマネギのソースがよく合います。本ワサビをたっぷり添えて、醤油をかけたローストビーフ丼もおすすめです。

・購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>◆NARISAWA住所 : 東京都港区南青山2-6-15TEL : 03-5785-0799受賞・選出歴 :





2. 前菜からデザートまで揃って便利

laboratorio cesari「お家でイタリアンセット」

本場のナポリピッツァを日本でも味わってほしいとの思いから味・材料・雰囲気全てにこだわった店舗を展開するソロピッツァ チェザリ グループ。その通販ショップの「laboratorio cesari」では、店舗と同じ食材を使い、伝統の製法により職人の手で焼いたピッツァを自宅にいながら楽しめる冷凍ピッツァを作っています。

「お家でイタリアンセット」(7,390円)は、お惣菜4種+ピッツァ2枚+ジェラート2個のセットです。ナポリピッツァ職人世界選手権(メイン部門〈S.T.G.部門〉)で優勝した経験を持つ職人が監修しています。

ピッツァは、真ん中がしっかり解けるまで自然解凍させてください。お急ぎの場合は、電子レンジの解凍機能でも解凍できます。容器に水を張り、ピッツァを2周回しながら縁のみに水を含ませると、縁まで柔らかくふんわりと仕上がります。

・購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>◆ピッツェリアブラチェリア チェザリ住所 : 愛知県名古屋市中区大須3-36-44TEL : 050-5589-5651受賞・選出歴 :





3. 本格イタリアンのコース仕立て

トラットリア フラテッリ ガッルーラ「おうちでフラテッリセット」

予約困難な名古屋の名店「クッチーナ イタリアーナ ガッルーラ八事」の味を丁寧に受け継ぎ、よりカジュアルに提供している「トラットリア フラテッリ ガッルーラ」。本場イタリアの星付きレストランで研鑽を積んだシェフが、季節の野菜や新鮮な魚介類を使用した本格イタリアンを提供しています。

「おうちでフラテッリセット」(10,000円)は、お店の味をそのままに、人気の4品をたっぷりと堪能できるコース仕立てのスペシャルセットです。ラザニアやカタラーナなど保冷バッグに入れてお届けします。

ラザニアは前日に冷蔵解凍したら蓋を外し、容器ごとオーブンレンジに入れて温めてください。中心が熱くなり表面に焼き色がついていれば、出来上がりです。ぬるかったり表面に焼き色がついていなかったりした場合、更に焼き時間を調整してください。

・購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>◆トラットリア フラテッリ ガッルーラ 大名古屋ビルヂング店住所 : 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング 3FTEL : 050-5457-0764受賞・選出歴 :





4. こだわりフレンチの自然派ワイン

五十嵐自然派酒店「Cotes de la Moliere Moulin a vent ムーラン・ナ・ヴァン [2018]」

フレンチを主体としながらも、その範疇に留まらず、自由で伸びやかな美食を追求する「霜止出苗(しもやみてなえいずる)」。「五十嵐自然派酒店」では、同店で提供するワインを全国に発送しています。

「Cotes de la Moliere Moulin a vent ムーラン・ナ・ヴァン [2018]」(4,950円)は、若木と樹齢50年のガメイで造られています。ブドウ本来のおいしさが感じられる、自然派の豊かな味わいです。

・購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>◆霜止出苗住所 : 北海道札幌市中央区南9西4-5-12 カモカモビル1FTEL : 050-5456-3417受賞・選出歴 :





5. クリスマスだけの雪のようなケーキ

加藤洋菓子「クリスマス限定 特製レアチーズムース」

広尾・恵比寿にある熟成肉とワインのステーキハウス「RUSTEAKS」のオーナー加藤氏が、2020年にオープンした「加藤洋菓子」。ステーキハウスの開業当初から大人気で品切れ続出のチーズケーキなど、多彩なチーズ洋菓子を提供しています。

「クリスマス限定 特製レアチーズムース」(3,600円)は、半解凍で食べた時の少しシャリとした食感と、全解凍して食べた時のムースのフワッとした食感をそれぞれ味わえます。ザクザク食感のホワイトチョコクランチがアクセントです。

・購入方法:食べログモールにて

えらぶ楽しみ、届くよろこび、食べるしあわせ

<店舗情報>◆加藤洋菓子店住所 : 東京都港区三田4-1-31TEL : 03-6435-4775

他にも多くのレストランがお取り寄せグルメを開始!

「食べログモール」では、予約の取れないお店、行列の絶えないお店、地方にある名店のお取り寄せを簡単に注文可能。

■食べログモール https://mall.tabelog.com/

■「一年に一度の特別な日に、名店の味をお取り寄せ。クリスマスグルメ」特集はこちら

食べてみたかったお店の味を、もっと身近に楽しもう!

※価格はすべて税込。

※「食べログモール」の商品は一時的に売り切れとなる可能性もありますので、その場合は時間を置いてから再度ご確認ください。

写真:食べログモール

文:食べログマガジン編集部

The post 聖なる夜におうちで楽しむ、クリスマスお取り寄せグルメ5選 first appeared on 食べログマガジン.