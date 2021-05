【今月のレンタル開始ドラマ】『HAWAII FIVE-0』ファイナルやジェシカ・アルバ主演ドラマがレンタル開始！

緊急事態宣言が月末まで延長され、まだまだできる限りの外出を控えたい5月。そこで、おうちで一気に見たいDVDレンタルスタート作品をまとめてご紹介。注目は、アクションコメディ映画『バッドボーイズ』のスピンオフドラマ『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』や、フィナーレを迎える大人気シリーズ『HAWAII FIVE-0』。

今月レンタルが始まる作品は以下の通り。

■5月12日(水)

『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』

女刑事コンビがLAの凶悪事件に挑む痛快バディ・クライムアクションドラマ。



1995年に公開されたウィル・スミス主演のアクションコメディ映画『バッドボーイズ』のスピオンオフドラマとなる本作のシーズン1のレンタルがスタート。

主演を務めるのは『ダーク・エンジェル』以来、18年ぶりにドラマにレギュラー出演するジェシカ・アルバ。相棒には『バッドボーイズ2バッド』でマイク(ウィル・スミス)の恋人シドニー・バーネット役で出演したガブリエル・ユニオンが同役で続投する。

■5月19日(水)

『グレイズ・アナトミー』シーズン16(VOL.6〜11)

全米TV史上最もロングラン大ヒットのメディカルドラマ。



2005年に米ABCで放送スタートした大人気シリーズ『グレイズ・アナトミー』。前シーズンで保険詐欺を働き病院を解雇された主人公メレディス(エレン・ポンピオ)が、シーズン16では処分決定のため裁判所での審理に臨む。

■5月21日(金)



『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズン(VOL.1〜6)

ハワイを舞台に数々の凶悪犯事件を解決してきた、大人気常夏ポリスアクションドラマがついにフィナーレ!



2010年に米CBSで放送開始された『HAWAII FIVE-0』シリーズがついに完結! ファイナルとなるシーズン10のレンタルがスタートする。シリーズ通算で240話目となる最終話では、かつての宿敵ウォー・ファットの妻が登場! ファイブ・オーのメンバーたちが、最後の最後まで事件解決に全力をつくす。

■5月21日(金)

『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』シーズン2(VOL.1〜5)

ニュー・アムステルダム病院の改革に挑む、型破りな医療ディレクターと彼を取り巻くキャラクター豊かな医師たちの葛藤を描く医療群像劇。



NYに実在する米国初の公立病院ベルビュー病院で改革を行ったエリック・マンハイマーの回顧録「Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital(12人の患者:ベルビュー病院での生と死)」が原作である本作。シーズン2は、衝撃的な展開を迎えた前シーズンから3カ月後を舞台に、よりさまざまな医療問題がリアルに描かれる。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズン TM & (C) 2021 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』(C) 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.