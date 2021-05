エリザベス・オルセン、HBO Maxの実話ベースの新作で殺人犯に！

『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ウィッチ役などで知られるエリザベス・オルセンが、米HBO Maxの新作ドラマに出演することが明らかになった。米Varietyが報じている。

『Love and Death(原題)』というタイトルのこの新作は、『フレイザー家の秘密』でケリーとタッグを組んだことのあるニコール・キッドマンも製作総指揮として参加し、レスリー・リンカ・グラッター(『HOMELAND』)が監督を務める。

このシリーズは、1980年に教会の友人であるベティ・ゴアを斧で殺害したテキサス州の主婦、キャンディ・モンゴメリーの実話に基づいており、エリザベスはモンゴメリー役で主演を務める。

「この作品は、小さな町に住む二人の女性の不満や欲望が、のちに恐ろしい暴力を生み出すという衝撃的なストーリーです。デイビッド、レスリー、ニコールらとパートナーを組めることを楽しみにしています。また、エリザベスを物語の中心に据えることで、キャンディ・モンゴメリーという人物のさまざまな顔を忘れられないほどのものにすることができ、幸運に思います」と、HBO Maxのオリジナルコンテンツ部門の責任者であるサラ・オーブリーは話している。

殺人犯キャンディ・モンゴメリー事件に関するプロジェクトは、ここ1年以内に発表されたものとしては二作目となる。米Huluで進行中のリミテッドシリーズ『Candy(原題)』では、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』で主人公ジューンを演じるエリザベス・モスがモンゴメリー役で出演することになっている。

エリザベスは、『ワンダヴィジョン』に出演する前に、MCUの4つの映画に出演しており、近日公開予定の 『Doctor Strange in the Multiverse of Madness (原題)』にも出演する予定。その他にも『さようなら、コダクローム』『ウインド・リバー』などの映画にも出演している。(海外ドラマNAVI)

★今すぐ『ワンダヴィジョン』を見る★

Photo:

エリザベス・オルセン©FAM020/FAMOUS