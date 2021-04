TVシリーズの常識を覆し続ける米HBO製作『ゲーム・オブ・スローンズ』が放送開始10周年を記念したプロジェクト"The Iron Anniversary"が本国でスタートしたことは、当サイトでもお伝えしていた通り。この度、日本語版の新スポット映像が公開。併せて、『ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>』4K ULTRA HD コンプリート・シリーズの発売も決定した。

本国ではこのアニバーサリーイヤーを"The Iron Anniversary"と題し、一か月にわたるプロジェクトをスタート。この記念プロジェクトには、米HBO Maxでのインタラクティブな専用ページ(すでに公開中)や、第一章全エピソードを集めた"MaraThrone"(イッキ見を意味するマラソンと掛けたマラスローン)などがある。

このほど、日本でもプロジェクト開始に併せて公開された新スポット映像の日本語版も到着! 懐かしのシーンが蘇る新スポット映像はこちら。

そして、昨年300セット限定で発売され、即完売となった4K ULTRA HD コンプリート・シリーズ。再販を求めるファンからの熱い要望に応え、新たなパッケージデザインでリリースされることも決定した。

さらに、HBORサイトもリニューアルオープン! 放送開始10周年を記念し、GOT年表やMAP、相関図などコンテンツの追加やプレゼントキャンペーンのお知らせなどを更新していく予定。ぜひチェックしてみて欲しい。

HBO公式サイト:https://warnerbros.co.jp/tv/hbo/

【商品情報】

■ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>4K ULTRA HD コンプリート・シリーズ

(30枚組+ブルーレイ ボーナス・ディスク3枚付)

発売日:7月30日(金)49,000円(税込)

【収録内容】

*ゲーム・オブ・スローンズ 第一章〜最終章 本編

*キャスト座談会

*ラスト・ウォッチ

*<外伝>

*未公開シーン集 他

※映像特典は日本オリジナル映像特典を除き、

<第一章〜最終章>ブルーレイ コンプリート・コレクション/ブルーレイ コンプリート・シリーズと同様

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)



