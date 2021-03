強盗と言えば家に押し入り、お目当ての物を盗み素早く逃げるイメージがあるが、このほどタイで強盗を働いた男は違ったようだ。夜中にある家に侵入した男は誰もいない部屋でクーラーをつけ、そのままベッドで眠ってしまったのだ。しかもその家は警官の自宅で、翌朝には住人である警官によって起こされて寝ぼけ眼のまま男は逮捕された。『News18』などが伝えている。

このたび逮捕されたアティット(Athit)という22歳の男は今月22日の午前2時頃、タイのペッチャブーン県南部ウィチェンブリー地区をうろつき、強盗に入る家を見定めていた。

ターゲットを決めたアティットは持っていた道具を使い、静かに侵入した。真夜中だったので住人は就寝中で、アティットは誰もいない寝室を見つけると高価な物を盗もうと部屋を漁り始めた。

しばらく部屋を物色していたアティットだったが、静かな空間で過ごしていたせいか急に疲れが出たという。ちょうどベッドもあったので仮眠をとろうとしたアティットはエアコンのスイッチをつけ、毛布にくるまって眠ってしまった。

本人は「ほんの少しだけ…」と思ったのだろう。しかしアティットはそのまま朝までぐっすりと眠ってしまった。

しかも運の悪いことにアティットが侵入した家は、地元の警官であるジアム・プラサートさん(Jiam Prasert)宅だったのだ。ジアムさんが朝になって目覚めると、いないはずの娘の部屋のクーラーがついていることに気付いたという。不思議に思ったジアムさんが部屋へ確認しに行くと、知らない男がベッドで眠っていたのだ。

ジアムさんはすぐ職場に連絡して応援を要請し、駆けつけた警官らと共にアティットを起こした。その瞬間が動画に捉えられているが、いびきをかいてぐっすりとベッドで眠るアティットに、大きな声で「起きろ!」と呼びかけるとアティットは目覚め、警官に囲まれた状況に混乱している様子だった。その後、大勢の警官によりアティットは不法侵入と強盗の疑いで逮捕された。

この間抜けなアティットの逮捕劇がYouTubeに投稿されると、今月29日の時点で120万回以上も再生され、「お金より睡眠の方が大事なのかもね」「アニメみたいな話だな」「職場で寝ちゃったようだね」と多くの人の笑いを誘っている。画像は『The Indian Express 2021年3月28日付「WATCH: Thai burglar falls asleep while robbing, woken up by cops」(Source: tnewssurin/ Facebook)』のスクリーンショット

