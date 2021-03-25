ÇðÌÚÍ³µª¡¢¥¢¥Ë¥½¥óÆÃÈÖ¤Ç¤Î¡È¼ºÇÔ¡É¤òÌÔ¾Ê
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö2021vs.1995¡Á2000 ¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ð¥È¥ëBEST20¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Î¡È¼ºÇÔ¡É¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÊÌ¤Î¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë³è¤«¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ú¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿ÇðÌÚ¡£¡ÈÊÌ¤Î¸½¾ì¡É¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÆÃÈÖ¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤³¤³¡Ê¡á¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡Ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Øº£¸å»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤ò¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÖÌÀÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê3»þ´ÖÆÃÈÖ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¸«¤ë¤ä¤Ä¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
¡Ö»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¡ØºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡Ë¡×
¡Ö¤Ç¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥¥¿¡ª¤¢¤½¤³¡Ê¡á¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡Ë¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢»°¿Í¡Ê¥±¥ó¥³¥Ð¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¡¢»³º¬¡Ë¤Î´é¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»°¿Í¤È¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1²óÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä»°¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À½Ö´Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»ä¡¢Á°²ó¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥¸¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¡¼¤Ð¤¤¡£»ä¡¢ÌÀÆü»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¥ä¥Ð¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î²¿¤¬¹¥¤¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È±ú¤àÇðÌÚ¡£¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö´¶ÁÛ¤Ï´¶ÁÛ¤ä¤«¤é¤Í¡£°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£
ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«Æñ¤·¤¤¡£»ä¡¢º£¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤È¤«Ì¡²è¤ò¤¢¤ó¤Þ¤êÆÉ¤ó¤ÇÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤«¡¢¤É¤³¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢ÀâÌÀ¤Î»ÅÊý¤¬¡¢»ä¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â²¿¸Ä¤«¸«¤Æ¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¡¢¡Ê¥¢¥Ë¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ë²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤â¸«¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤É¤³¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ë¡Ù¡Ä¡Ä¡Ø¤É¤³¤¬¡Ä¡Ä¡©¡Ù¡×¤È¡¢Åú¤¨¤Ëµç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÇðÌÚ¡£¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤«½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ì¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë´¶¡É½Ð¤ë¡×¡ÖÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢ÇðÌÚ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢¼þ¤ê¡Ê¤Î½Ð±é¼Ô¡Ë¤¬ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ê¡¢ËÜÅö¤Î¥¬¥Á¡£¡Ø¥¢¥Ë¥½¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢3»þ´Ö¸«¤Æ³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¡Ù¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ê¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡Ë¡£¡ÊÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ë¡Ø»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÁËÜÆü¤Ï·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¡¢¤ä¤Ð¡ªÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª ¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡£¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¤â¤·¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¤Î¡Ä¡ÄóÊÎÛ¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æ¤µ¤ó¤È¤«¡¢ËÜµ¤¤Î¿ÍÃ£¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤òËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿¾Ê¡£¥¢¥Ë¥½¥ó¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿»ä¡×¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ÈÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢Ç®´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£ÀîÅç¤È¤«´ä°æ¤ÏÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤½¤³¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¤Ê¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓÇðÌÚ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÇðÌÚ¤Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö°ì¸Ä¡¢AKBÅª¤Ë¤â¤Þ¤º¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¥Ð¥Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ÃÏ¹ö¡×¤È¹ðÇò¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤é¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¤¦¤¿¤ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£AKB¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¶¯¤¯¸À¤¤¤¿¤¹¤®¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤È°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç°ìÈÖ¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¹ðÃÎ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¥¤¥ä¤À¤â¤¦¡Ä¡Ä¤â¤¦¡¼¤¢¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÌÔ¾Ê¤¹¤ëÇðÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö2021vs.1995¡Á2000 ¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ð¥È¥ëBEST20¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥½¥ó¤È25Ç¯Á°¡Ê1995Ç¯¡Á2000Ç¯¡Ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ò¸ß¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£MC¤ò¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢²Öß·¹áºÚ¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇðÌÚ¡¢´ä°æ¡¢ÀîÅç¤Î¤Û¤«º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÎëÌÚº½±©¤¬½Ð±é¡¢¤µ¤é¤ËÈø¾å¾¾Ìé¡¢ÉÚÅÄÌÀ¹¨¡Ê¥¢¥Ë¥½¥óÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢LiSA¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£