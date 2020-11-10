¡Ú100¶Ñ¡Û¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Î¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¡×¤¬²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡ª°¦ÍÑ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·
¥³¥ß¥Ã¥¯Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤éº£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¥°¥Ã¥º¤ò100¶Ñ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¼ïÎàËÉÙ¢ö¥¥ã¥ó¥É¥¥¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¡×
Á´¤Æ100±ß+ÀÇ¤È°Â¤¯¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬º£Ç®¤¤¡ª
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤êº£Ç¯2020Ç¯¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é50¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î¿·¶²Îµ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢50¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢µÇ°ÉÊ¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÃÍÃÊ¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£100¶Ñ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¤âµÇ°¤¹¤Ù¤²Ä°¦¤¤¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Þ¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡ª
¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¤¬¤³¤Á¤é¡ª
¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ºß¸Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¶
¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¶¡×¡£
Æ©ÌÀ¤Ê¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ëÁÇºà¤ÇÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¾åÉô¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»°Æü·î¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª±Ñ¸ì¤Ç¡ÖDORAEMON¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¤Î¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤è¡£
²¿¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò2ËÜÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»õËá¤¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ªÇñ¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È¤Ë»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¹½Âç¤¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¿§¤ó¤ÊÊª¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥³¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼
¿¶¤ê¸þ¤»ÑÀª¤Ç¥¿¥³¤Î¸ý¤ò¤¹¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Íí¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤½¼ÅÅ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤¦¤¨¤ËÊØÍø¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢Íí¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥É¥é¤¨¤â¤ó¥³¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤ËÍí¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¥³¡¼¥É¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÉÑÈË¤Ë½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò²Ä°¦¤¤¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¥³¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ý¡¼¥Á
²£¤ò¸þ¤¤¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ëÀ½¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£100¶Ñ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬ºî¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤Î¤Ç²¿¤«¤ÈÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
»î¤·¤Ë²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¸¶ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄã¸Â¤ÎÊ¸¶ñ¤À¤±¤À¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Î¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¼êÄ¢¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Ê¶¼º¤¹¤ë¤Èº¤¤ëµ®½ÅÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª³°¤«¤éÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤Ë»È¤¦É¬¼ûÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë
²«¿§¤Î¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡×¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·Çö¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤²Æ¤Ë¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï100¶Ñ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡ªÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿Ëç¤«¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¡£Çö¤á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó»ä¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ï·Á¾õ¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐåºÎï¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¢ÌÌ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¤ä¥«¡¼¥ÉÎà¤Ê¤É¡¢Çö¤¤¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥É¥¥¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ý¡¼¥Á·Ï¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤ê¤â´è¾æ¤½¤¦¤ÇÄ¹»ý¤Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊØÍø¤Ç²Ä°¦¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª