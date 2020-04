このほどアメリカでマスクを買い占めする中国人女性の動画が拡散した。動画は 新型コロナウイルス において、アメリカが国家非常事態を宣言する前のものとされているが、女性はアメリカに住んでいるにもかかわらず動画に「アメリカ人には(マスクを)一つも残してやらなかったわ」とタイトルをつけたことで多くの人の怒りを買っているようだ。『Summit News』『MEAWW』などが伝えた。米フロリダ州ヴァルリーコ在住で中国出身の女性が2月3日、動画共有アプリTikTokの中国版「douyin(抖音)」にマスクの買い物をする自身の様子を捉えた動画を投稿し、非難が殺到した。動画はTwitterでもシェアされ、瞬く間に拡散されていった。動画には女性がホームセンターらしき場所で、1パック40枚入りの3Mのマスク全てをカートに入れて買い占めしている様子があった。スーパーマーケットなど店を変えてはマスクを買い占めているようで、女性は動画で次のように話している。「最高に幸せ! もう車にトレーラーをつけてでもマスクを買い続けるわ。今回は別の場所に来てマスクを見つけたの。とっても幸せ! たくさんあるから、もう1箱買っちゃうわ。」「都会から少し離れた所の人達はとても親切だわ。彼らはマスクに対して購入制限することを知らないのよ。さあレジでお金を払って、ここから離れるわよ。なんだか怖くて汗が出るわ。マスクでいっぱいのショッピングカート。全部のマスクを買っちゃった。ほら、汗が見えるでしょ。ちょっと緊張するわ。ここの人達はまだ(マスクの重要さを)知らないのよ。」女性は家族と一緒に、車で自宅から1時間半かけて別の場所までマスクを買い占めるためにやって来たようだ。動画には彼女のアメリカ人の夫がマスクいっぱいのショッピングカートを押す姿もあった。女性は得意気な自分の姿を撮影すると、動画のタイトルに「全てのマスクを買い占めるのはとても素敵な気分よ。アメリカ人には(マスクを)一つだって残さなかったわ」と記していた。この動画を目にした人のほとんどが怒りを露わにして女性を非難した。「なんて身勝手な女性だ。アメリカ人は確かに親切だが、この女性は感謝もせずにそれを利用した。」「彼女はアメリカに住むに値しない。永住権を剥奪して!」「逮捕できるなら逮捕してほしい。」他にも転売目的のため海外で商品を買い占めて中国国内に向けて販売する者のように、この女性も転売目的だろうと指摘する人もいた。実はこの女性、ヘキシン・ジャン(Hexin Jiang、35)という名で2018年1月16日に家庭内暴力でヒルズボロ郡保安官事務所によって逮捕された過去があった。マスクを大量購入したことを動画で自慢してしまったことから、多くの人にその犯罪歴を知られてしまう結果になってしまったようだ。画像は『Summit News 2020年4月1日付「‘Nothing Left For the Americans’: Chinese Woman Brags About Buying Up Supply of N95 Masks」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)