トム・ハンクスとも交流のあった人気アーティストが新型コロナウイルスにより52歳で死去

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者が全世界合わせて100万人を突破した。最も感染者の多い(約24万人)米国では名優トム・ハンクスを筆頭にエンターテイメント業界でも感染者が相次ぐ中、そのトムとも交流のあった人気アーティストが52歳で亡くなった。米Varietyほか複数のメディアが報じている。

4月1日(水)、ニューヨークで結成されたロックバンドのファウンテインズ・オブ・ウェインのメンバーで、エミー賞を3度受賞しているシンガーソングライターのアダム・シュレシンジャーが、新型コロナウイルス感染症による合併症で亡くなった。25年の付き合いである彼の弁護士によると、アダムは1週間以上前からニューヨーク州の病院に入院しており、容態は非常に悪かったという。

若くしてこの世を去ったアダムは、トムの1996年の初監督映画『すべてをあなたに』の主題歌「That Thing You Do!」を担当。同曲はアカデミー主題歌賞とゴールデン・グローブ賞にノミネートされた。2008年のブロードウェイミュージカル『Cry-Baby(原題)』ではトニー賞候補になり、2011年から2年続けてトニー賞授賞式のオリジナル曲を制作。2019年にはミュージカルコメディドラマ『クレイジー・エックス・ガールフレンド』のオリジナル楽曲でエミー賞を獲得している。

友人のクリス・コリングウッドと結成し、1995年から2013年まで活動していたバンドとしても成功しており、2009年にはグラミー賞も受賞。来日公演も行っていた。その他にも、子ども向け番組『セサミ・ストリート』やキャメロン・ディアス主演映画『メアリーに首ったけ』、ヒュー・グラント主演映画『ラブソングができるまで』、ミュージカル映画『プッシーキャッツ』、ディズニーのミュージカル映画『ディセンダント』といった多くの映像作品に楽曲を提供。最期は二人の娘に看取られたという。

そんな彼の死を多くの人が追悼。トムは「アダム抜きではプレイトーン(『すべてをあなたに』に出てくる音楽レーベル)は存在しなかった。彼のあの主題歌なしではね。彼こそが(劇中に登場する)バンドの核だった。彼を新型コロナウイルスで失って、すごく悲しい」と綴っている。なお、トム自身もオーストラリアにて女優・プロデューサーである妻のリタ・ウィルソンとともに新型コロナウイルスに感染したが、無事回復してロサンゼルスに戻っている。

There would be no Playtone without Adam Schlesinger, without his That Thing You Do! He was a One-der. Lost him to Covid-19. Terribly sad today. Hanx — Tom Hanks (@tomhanks) April 2, 2020



4シーズン続いた『クレイジー・エックス・ガールフレンド』で主演・クリエイターとしてアダムと仕事をしてきたレイチェル・ブルームは、「アダムについて言いたいことがたくさんあるのに、言葉が見つからないわ。彼はかけがえのない人だった」と胸中を吐露。彼女はアダムが亡くなる直前に第一子となる娘を出産しており、「このパンデミックな状況下で、親しい友人が遠く離れた病院にいる中で出産するなんて、とても感情が揺さぶられたわ」とも語っている。レイチェルとアダムは新しい仕事でも組むことが決まっており、ブロードウェイミュージカルの音楽を手掛けることになっていた。

Rachel Bloom(@racheldoesstuff)がシェアした投稿 - 2020年 4月月1日午後11時15分PDT



学園ミュージカルドラマ『Glee/グリー』のブレイン役でおなじみのダレン・クリスはソングライターとしての顔も持つが、その世界の先輩であるアダムに大きな影響を受けていたそうで、「アダムの書く歌詞のちょっと生意気な感じが彼の型にぴったりハマっていた」と称賛。

For those of you who know my life as a songwriter- Adam Schlesinger's career was always a big source of inspiration for me. He had a lyrical cheekiness that was only matched by his expert understanding of form, and was always able to fuse the two in a really fun, accessible way.. — Darren Criss (@DarrenCriss) April 1, 2020



人気作家のスティーヴン・キングもコメントを寄せている。「アダム・シュレシンジャー、安らかに。優れた歌手にして、ウィットと風刺の効いたソングライター。52歳だった彼をこのウイルスによって失うなんてひどい話だ」

RIP Adam Schlesinger (Fountains of Wayne), fine singer, witty and satiric songwriter. How terrible to lose him at 52 to this virus. — Stephen King (@StephenKing) April 2, 2020



また、『ウォーキング・デッド』のシェーン役で知られるジョン・バーンサルはアダムと親戚だそうで、「幼い頃から、アダムの才能に魅了されていたよ。彼はアーティストであるのがいかにクールなことかを教えてくれたんだ。アダム、愛してるよ。最前線の病院で頑張る君やほかのヒーローたちに祝福を。みんなもアダムのことを覚えていてほしい」

This is my big cousin Adam. As a little boy I would be mesmerized by his talent. He showed me how cool it was to be an artist. We love you Cuz. Stay strong. Bless you and all of the hero's at the hospital on the front line. Please keep Adam in your heart. March 31, 2020



そのほかにも、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのジェームズ・ガン監督やミュージシャンのロブ・トーマス、作家のブレット・イーストン・エリス、人気司会者のジミー・キンメル、アダムの故郷であるニュージャージー州のフィル・マーフィー知事など、様々な業界の人々が彼の死を惜しんだ。

多くの人に愛されたアダムの冥福を祈りたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

アダム・シュレシンジャー(Varietyの公式Twitterより)