昨日20日(水)の7月並みの暑さから一転、今日21日(木)は各地で気温がグッと下がっています。特に、東北〜関東で気温差が大きく、正午の気温は福島で14.0℃と、20日(水)より15℃以上低くなり、5月としては30年ぶりの激しい寒暖差となっています。東京都心も前日との気温差が11℃と大きくなっています。明日22日(金)は更に下がり、関東〜東北は4月並みとなるでしょう。激しい寒暖差で風邪をひかないようご注意下さい。

5月として30年ぶりの激しい寒暖差

昨日20日(水)は、九州〜東北で7月並みの暑さとなりましたが、今日21日(木)は一転、各地で雨となり気温がグッと下がっています。特に、関東〜東北で前日の気温差が10℃以上と大きくなっています。



【正午の気温を比較(昨日20日→今日21日)】

・仙台 26.9℃→13.1℃(前日差-13.8℃)

・福島 30.8℃→14.0℃(前日差-16.8℃)

・東京 28.9℃→17.5℃(前日差-11.4℃)



福島では、正午の気温が前日(20日)より15℃以上低くなりました。これは5月としては、1996年5月5日(前日差-15.3℃)以来、30年ぶりのことです。



仙台は前日より13.8℃、東京都心は11.4℃も低くなっています。

明日22日(金)は関東〜東北で4月並み

明日22日(金)も、関東〜東北では北東の海からのヒンヤリ空気が入り、朝から気温はほとんど上がらないでしょう。最高気温は、東京都心17℃、福島16℃、仙台15℃と、4月上旬〜中旬並みとなりそうです。日々の気温差が激しいため、重ね着など服装でうまく調節して、風邪をひかないようご注意下さい。