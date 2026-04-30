ゴールデンウィーク期間はメイストームに注意を。30日(木)は沖縄や九州から近畿は雨や雷雨で非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。5月1日(金)は東海や関東、東北でも激しい雨の降る所がありそうです。風も強まり、横殴りの雨となる所もあるでしょう。交通機関への影響にも注意が必要です。3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)も雨や風が強まりそうです。

30日(木)〜5月1日(金)は大気の状態が非常に不安定

30日(木)は低気圧が西日本の南を進むでしょう。5月1日(金)は西日本太平洋側から東日本太平洋側の沿岸付近を通って、三陸沖に進む予想です。また、1日(金)は、西日本から東日本の上空約5500メートルにマイナス21℃以下のこの時期としては強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。

30日(木)〜5月1日(金)は非常に激しい雨や激しい雨も

30日(木)は沖縄や九州から近畿は雨や雷雨の一日となりそうです。沖縄や奄美は昼頃、四国や近畿南部は夕方から夜にかけて非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)の降る所があるでしょう。東海は昼頃から、関東も夜は雨が降り出す見込みです。



5月1日(金)は九州や四国は朝まで、中国地方や近畿、東海、関東は昼頃まで、北陸や東北は夜にかけて雨や雷雨となるでしょう。北海道では夕方以降、雨が降りそうです。東海は明け方から朝、関東は朝から昼前にかけて、東北は昼頃から夕方にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。アンダーパスなど低い道路の冠水に注意が必要です。落雷や突風、ひょうにもご注意ください。全国的に風も強まり、沿岸部を中心に横殴りの雨になる所もあるでしょう。東北や北海道では2日(土)の午前中も雨や風が強い見込みです。

3日(日)〜4月(月)も雨・風強まる

3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)は、低気圧が⽇本海から千島近海へ進み、低気圧からのびる前線が⽇本付近を通過するでしょう。



3日(日・憲法記念日)は九州から東北の日本海側を中心に雨や雷雨となりそうです。4日(月・みどりの日)は太平洋側も含めて、全国的に雨が降るでしょう。風も強まり、横殴りの雨になりそうです。交通機関に影響が出る可能性もあり、注意が必要です。

激しい雨とは?

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。



激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。