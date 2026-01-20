今日20日の日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まり、明日21日以降は近畿地方の上空に強い寒気が流れ込む見込みです。今回の寒波は、「期間が長い」ことが特徴と言えそうです。近畿地方では、明日21日午後〜22日に1回目の雪のピークを迎える見通しです。北部や山地を中心に大雪となるでしょう。雪に加えて、風も強まり、荒れた天気になる恐れがあります。そして、各地で凍えるような寒さとなる見込みです。

21日(水)〜27日(火) 1週目は雪のピークが2回

向こう一週間、雪は強弱を繰り返しながら降り、雪のピークは2回ありそうです。明日21日午後〜明後日22日にかけてと、25日(日)ごろは、雪の降り方が強まる見込みです。



また、寒さがかなり厳しくなるでしょう。朝晩は市街地でも気温は0℃前後まで下がる日がある見込みです。日中は、北部を中心に気温は5℃に届かないでしょう。冷たい季節風が強まり、昼間でも手がかじかんでしまうくらいの寒さになりそうです。

1回目の雪のピーク 北部を中心に雪の降り方が強まる

1回目の雪のピークである、明日21日午後〜明後日22日にかけては、北部を中心に降雪量が多くなる見込みです。日本海から近畿北部にかけて活発な雪雲が連なり、次々と雪雲が近畿地方に流れ込んでくるでしょう。短い時間で雪の降り方が強まり、一気に積雪が増える恐れがあります。



[24時間ごとの予想降雪量(いずれも多い所)]

・21日(水)6時〜22日(木)6時

北部 山地50センチ、平地40センチ

中部 山地50センチ、平地10センチ

南部 山地 7センチ、 平地 1センチ



・22日(木)6時〜23日(金)6時

北部 山地50センチ、平地50センチ

中部 山地50センチ、平地30センチ

南部 山地 7センチ、 平地 1センチ



なお、普段、雪の少ない地域でも積雪となる可能性があります。積雪や路面の凍結によって、道路や鉄道など交通機関に影響が出ることが考えられます。無理な外出は控えるようにしてください。

28日(水)〜2月2日(月) 2週目も降雪の強まる可能性

冬型の気圧配置が長引き、28日(水)以降も強い寒気が流れ込むタイミングがありそうです。北部を中心に雪の降る日があり、厳しい寒さも続く見通しです。



積雪の多い地域では、古い雪の上に新たに雪が降り積もると、なだれが発生しやすくなります。しばらく、積雪や路面の凍結、なだれに注意をしてください。冷え込みが厳しくなりやすい内陸部では、凍結による水道管の破裂・破損にも注意が必要です。

風雪・大雪・低温に伴うリスク

風雪や大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。



(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。



(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。



(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。