「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」なすなかにしの２人が地元の人とふれあいながら、クイズミッションに挑戦し、さまざまなお店を巡る旅＜出演者＞なすなかにし浦野モモ（日本テレビアナウンサー）＜ご紹介した施設＞●ソレイユの丘【ミサキドーナツ ソレイユの丘店】・レモンクリームチーズ400円・湘南ゴールド400円【フードホールリヨン】・三崎大徳丸の金目鯛漬け丼2,300円●すかなごっそ三浦半島で獲れた鮮魚