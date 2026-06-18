スマートフォン向け武装カスタマイズアクションゲーム『アリス・ギア・アイギス』とBOAT RACE江戸川のコラボイベント「#ギアガチ 1stアニバーサリーミーティング」が2026年6月27日に開催される。【画像】ギアガチ 1stアニバーサリーミーティングイベント限定の来場者特典は…BOAT RACE江戸川と『アリス・ギア・アイギス』のコラボYouTube番組『七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch』1周年記念として行われるリアルイベント。当日