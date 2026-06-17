ラッパー／プロデューサー／BMSG代表として多方面で活躍するSKY-HIが、2026年6月17日（水）、日本武道館にて2DAYS公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』の初日公演を開催した。【ライブ写真を見る】SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館に立つのは約9年ぶり。しかも今回の日程は、2012年6月17日に新宿BLAZEで行った初の単独公演「WELCOME TO THE "LAB"」からちょうど14年となる記念日と重なるもので、節目