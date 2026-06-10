チベット寺院の近くでともされるろうそく＝5月、中国四川省カンゼ・チベット族自治州カンゼ県（共同）中国四川省のチベット仏教が信仰されている地域で、魚や動物を自然に放す仏教行事「放生」を制限する措置が近年強まっていることが分かった。環境保護を名目にした制限だが、当局がチベット族の漢族への同化を推し進めていることから、「宗教への介入だ」と反発の声も出ている。四川省カンゼ・チベット族自治州カンゼ県。標