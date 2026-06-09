宇多田ヒカルさんの新曲「パッパパラダイス」が、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディング曲のほか、甲本ヒロトさんとコラボレーションすることも発表され話題だ。宇多田さんといえば米ニューヨーク生まれ、現在は英ロンドン在住で、バイリンガルで知られる。彼女が話す英語は、彼女の音楽と同じように、自然体で誠実だ。あるインタビュー動画の視聴者の反応を紹介しよう。（ロサンゼルス在住ライター藤本庸子）宇多田ヒ