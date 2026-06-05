読書好きの人の多くは、「どうにかして本を読むだけで暮らしていけないだろうか」と考えたことがあるはず。ニューヨークのライターであるジュリアン・レヴィ氏が、世にも珍しい職業「プロの読書家」であるクラーク・シュパイヒャー氏の仕事と苦労について記しています。Literary Hub » The Man Who Reads Books For a Living (One Every Two Days)https://lithub.com/the-man-who-reads-books-for-a-living-one-every-two-day