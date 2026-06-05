熊本地裁＝2020年11月、熊本市中央区熊本県の保育園で2018〜22年、園児2人に性的暴行やわいせつ行為をしたとして、強制性交と強制わいせつの罪に問われた園の元職員林信彦被告（54）に、熊本地裁は5日、「保育士の立場を悪用した。人格を無視し卑劣極まりない」とし、懲役6年（求刑懲役7年）の判決を言い渡した。今泉裕登裁判長は判決理由で、2人が自身を慕い、性的意図を理解できない年齢であることに乗じたと非難。被害の記