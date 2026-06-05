ロンドン・ヒースロー空港は、開港80周年を記念して、TikTokで人気のイギリス人の詩人、デビッド・ラービ氏を初代「詩人アンバサダー（Poet-in-Residence）」に任命し、空から読める記念詩「Gateway to the World」を発表した。詩は空港近隣のベドフォント小学校のグラウンドに、生分解性、環境配慮型の塗料で巨大な文字として描かれており、数週間で自然に消える。ヒースロー空港を離着陸する飛行機から眺めた乗客のみが鑑賞でき