フジテレビは、新Webtoonレーベル「TOON8」(トゥーンエイト)を始動し、Webtoon業界へ本格参入する。5日から、第1弾作品『報復の暗殺人形(アサシンドール)』をLINEマンガで先行独占配信する。『報復の暗殺人形(アサシンドール)』(C)Fujitv○ヒットメーカー4社とタッグ「TOON8」は、フジテレビが立ち上げる新たなWebtoonレーベル。レーベル名には、Webtoonや漫画を想起させる“TOON”と、フジテレビを象徴する“8”を掛け合わせた。