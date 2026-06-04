ボーイズグループTHE BOYZのメンバー、ヨンフンがMBC『PD手帳』（原題）の放送直後、意味深なメッセージを残して話題になっている。去る6月3日、ヨンフンはファンとの交流プラットフォームを通じて、「今日テレビを見ていたら、面白い内容をやっていた。もっと多くの人が知ることになって、よかった。被害者の方全員（の問題が）無事解決されてほしい」という文章を投稿した。【話題】THE BOYZ、事務所代表を横領で刑事告訴具体的