本格的な出水期を前に、長野市では土砂災害などを想定した非常招集訓練が行われました。「対象3地区へ、警戒レベル4避難指示を発令しました」訓練は梅雨前線の影響で長野市にレベル4の「土砂災害危険警報」が発表され、市内の一部で大規模な土砂崩落などが発生した想定で行われました。5月から運用が始まった新たな「防災気象情報」を使った初めての訓練で、職員282人が緊急招集されました。また発災から2時間の初動対応として設け