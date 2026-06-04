タレントのユ・ビョンジェが率いるコンテンツ制作会社「ブラックペーパー」が、正社員登用前提のない求人広告を出したことで、物議を醸した。ネットユーザーの間で賛否両論が分かれているなか、会社側は事態の収拾に乗り出した。最近、ネットを中心に、ブラックペーパーのプロジェクトマネージャー（PM）職の求人広告が議論になっている。【関連】韓国人気歌手、専門知識求める仕事を無給で募集広告によると、ブラックペーパー側が