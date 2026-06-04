北海道の旬の味を集めた物産展が、3日から三重県津市の百貨店・松菱で始まりました。会場には、新鮮ないくらや牛肉をぜいたくに盛り付けた弁当や、しぼりたてのジャージー牛乳を使ったチーズケーキなど、人気のグルメが並んでいます。中でも、希少な小麦「キタノカオリ」を使ったバターパンやマフィンを販売する老舗ベーカリーには、長い列ができ、来場者が買い求めていました。また、実演販売も行われていて、東海地方初出店のア