高級腕時計約420本を横領か「お金が欲しくてやった」1年9ヵ月もの間、逃亡生活を続けた男は警察の調べに対してこう語り、容疑を認めたという。5月27日、警視庁捜査二課は大手時計メーカー『シチズン』の元幹部・本間欣哉容疑者（57）を業務上横領の疑いで逮捕した。「容疑は’19年12月ごろから’20年2月ごろに、子会社の倉庫で保管中だった腕時計８本（販売価格約220万円相当）を新宿の買い取り店に持ち込み、約80万円で売却したと