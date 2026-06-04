タレントのヒロミ（61）が、3日放送の日本テレビ系『人生が変わる1分間の深イイ話 復活2時間SP』（後7：00）に出演。共演者に“ファン”であることを告白した。【番組カット】ヒロミ、“大ファン”と話した若手俳優スタジオトークで、司会の羽鳥慎一から「『ばけばけ』出演で話題の円井わんさんです」と、朝ドラに出演していた俳優の円井わん（28）が紹介されると、共演の今田耕司が「ヒロミさんが、この『ばけばけ』…朝ドラ