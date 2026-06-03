ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSparkling Jubilee¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡ÖJAL Jubilee Express¡×¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA339J¡Ë¤ò6·î4Æü¤«¤é¹ñÆâÀþ¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¡£JAL¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤¬³«±à¤·¤¿2001Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤Ïº£²ó¤Ç7µ¡ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£µ¡ÂÎ¤Ï¥¹¥Ñ¡¼