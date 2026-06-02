企業や自治体で就業中の身だしなみのルールを緩和する動きが広がっている。髪形や装飾品、服装などについて自分らしく働ける環境を整えることで、働き手の確保や意欲を高めるなどの狙いがある。ルールの緩和は働きやすさだけでなく、顧客に対するサービス向上にも一役買っているようだ。（青木聡志）憧れだった髪色４月１４日、東京駅の改札。髪を明るめの茶色に染めた東京メトロの駅員岩上音央（ねお）さん（２８）は、道を尋