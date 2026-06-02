長嶋さんのゆかりの品々を紹介する「長嶋茂雄一周忌特別展示」が２日、野球殿堂博物館（東京都文京区）で始まった。７日まで。会場には、現役時代に着用したユニホームや５９年の天覧試合で本塁打を放ったバットのほか、松井さんとともに国民栄誉賞を受賞した際に贈られた記念盾や金色のバットなどが並ぶ。２日に東京ドームで行われた巨人戦の観戦前に訪れた茨城県笠間市の会社員男性（２６）は「直接プレーを見たことはな