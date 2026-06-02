かつて約8,000万円の追徴課税を受け、「本当に死にたい」と思うほど追い詰められた時期があったという深田えいみ。そんな彼女が今、新たな夢として掲げているのが、フィリピンのスラム街で「子ども食堂」を運営することだ。その夢に至るまでの転機や思いを明かした。『資産、全部売ってみた』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○一番稼いていた時期の貯金額も明かす5月28日配信のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』