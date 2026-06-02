歌手の市川由紀乃が、3日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】手術着に着替え、手術に挑む直前の市川由紀乃 家族そろって歌が大好きだった市川。母や兄と地元のカラオケ大会に出場しては景品の新鮮野菜や家電を貰うのが楽しみで、そんな姿をみた関係者からスカウトされ17歳で演歌の世界に。実力派の演歌歌手として大活躍していたが2024年に卵巣がんが発覚した。腫瘍の疑い