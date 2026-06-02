チュニジア代表が新ユニフォームを発表

チュニジア代表は5月29日、2026年ワールドカップに向けた新しいホーム、アウェー、サードのユニフォームを発表した。

カルタゴのワシをモチーフにした新デザインに、ファンからは「クール」「ビューティフル」と大きな注目が集まっている。

ホーム用の新キットはクリーンで鮮やかなホワイトをベースカラーとして採用。チュニジアの最も有名な文化的シンボルの一つであるカルタゴのワシからインスピレーションを得てデザインされている。

アウェー用の新キットは、ホームシャツとまったく同じ型とワシの羽のデザインを採用しながら、カラーパレットを入れ替えた仕様だ。印象的なレッドをベースに、肩と袖には対照的なホワイトの羽模様のグラフィックを配置。これによって、中央のロゴと伝統的なチームの紋章は大胆なカラーで表現された。

サード用の新キットは、洗練されたオルタナティブな美しさを提供している。フロントパネルとバックパネルの戦略的なインサートが、同様の基準で構造とスタイルを追加している。このサードユニフォームは、アイコニックなホワイトのロゴと、フルカラーのチュニジアチームの紋章で美しく仕上げられた。

SNS上で国内ファンからは「クール」「よくやった」「コントラストが素晴らしい」「オーマイガー」「素晴らしいキット」「全部買う」「ビューティフル」「エクセレント」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）