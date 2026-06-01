宮沢夕貴バスケットボール女子日本代表で活躍する宮沢夕貴（富士通）が1日、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるバセドー病と診断されていたことを公表した。インスタグラムに「今シーズンは、その病気と向き合いながら過ごしていました」と記した。東京五輪銀メダルのメンバーで、3月には主将としてワールドカップ（W杯）出場権獲得に貢献。2日で33歳となる宮沢は「公表することにも怖さがありました」とする一方で「同じように