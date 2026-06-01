東京・渋谷区で6月1日から、ごみのポイ捨てをした人から罰則として2000円の過料を徴収する取り組みがスタートしました。リポート：赤いベストを着た巡回員が出てきました。これから区内全域のパトロールを行い、ごみのポイ捨てを見つけたら過料2000円を徴収します。渋谷区では、コロナ禍以降訪れる人の増加に伴いポイ捨てが急増。5月25日夜、取材班のカメラは渋谷駅周辺でたばこポイ捨ての瞬間を捉えました。この翌朝には、路上の