アメリカの現地時間2026年5月28日、Blue Origin（ブルー・オリジン）の大型ロケット「New Glenn（ニューグレン）」が地上での燃焼試験時に爆発する事故が発生しました。爆発した機体は、Amazonの衛星インターネット通信サービス「Amazon Leo（アマゾンレオ）」の通信衛星48基を打ち上げる「NG-4」ミッションで使用される予定でした。New Glennは2026年4月の「NG-3」ミッションで衛星の目標軌道投入に失敗しており、NG-4はアメリカ