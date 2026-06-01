アメリカの現地時間2026年5月28日、Blue Origin（ブルー・オリジン）の大型ロケット「New Glenn（ニューグレン）」が地上での燃焼試験時に爆発する事故が発生しました。

爆発した機体は、Amazonの衛星インターネット通信サービス「Amazon Leo（アマゾンレオ）」の通信衛星48基を打ち上げる「NG-4」ミッションで使用される予定でした。New Glennは2026年4月の「NG-3」ミッションで衛星の目標軌道投入に失敗しており、NG-4はアメリカのFAA（連邦航空局）から飛行再開許可を得てから最初の打ち上げになる予定でした。

New Glennはアメリカ主導の有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」でも月着陸船の打ち上げに使用される重要な存在ですが、爆発で損傷した射点の復旧も含め、飛行再開には数か月以上の時間を要する見込みです。

【▲ 2026年5月28日にケープカナベラル宇宙軍基地第36発射施設で発生したNew Glenn（ニューグレン）ロケット燃焼試験時の爆発の様子（Credit: SpaceFlight Now）】

燃焼試験時に異常が発生して機体が爆発

Blue Originの公式発表および海外メディアの報道によると、アメリカ東部夏時間2026年5月28日21時頃、フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地第36発射施設でNew Glennロケットの地上燃焼試験が実施されました。

この試験は2026年6月4日に予定されていたNG-4ミッションに向けて、1段目の「BE-4」エンジンを実際に燃焼して健全性を確認するために行われましたが、点火直後に大規模な爆発が発生しました。Blue Originによれば、スタッフは全員安全が確認されており、爆発による負傷者はいないということです。一方、爆発で飛散した機体の破片が近隣の海岸に漂着する可能性があることから、発見時の注意喚起が行われています。

Blue Originの創業者Jeff Bezos氏はSNSを通じて「非常につらい日となったが、全員の無事を確認した。原因究明に向けてすでに動き出しており、必要なものはすべて再建して飛行へと舞い戻る」と述べています。

射点の鉄塔が倒壊 搭載予定だった衛星48基は無事

海外宇宙メディアのSpaceflight Nowなどによると、爆発は第36発射施設に被害をもたらしており、目立つところでは避雷針を備えた高さ600フィート（約182メートル）の鉄塔の1基が倒壊したことが確認されています。

一方、燃焼試験の時点ではペイロードが搭載されておらず、Amazon Leoの通信衛星48基はケネディ宇宙センターにある打ち上げ準備を行うためのペイロード処理施設（Payload Processing Facility）で保管されていたため、爆発による損傷はまぬがれています。

スケジュールや関係各所への今後の影響は

今回の爆発事故は、アメリカにおける官民の宇宙開発に大きな影響を及ぼすとみられています。

冒頭でも触れた通り、New GlennはArtemis計画で採用されたBlue Originの月着陸船「Blue Moon（ブルームーン）」の打ち上げにも使用されます。Blue Moonは有人型と無人型があり、月の南極周辺で探査を行う宇宙飛行士が搭乗するだけでなく、2026年に入ってNASA（アメリカ航空宇宙局）が積極的な計画推進を打ち出している月面基地の建設でも物資輸送の一翼を担うことが期待される存在です。

【▲ 損傷したケープカナベラル宇宙軍基地第36発射施設を視察するNASAのJared Isaacman長官（Credit: NASA Administrator Jared Isaacman (X)）】

今回の事態を受けて、NASAのJared Isaacman長官は「宇宙飛行は容赦がなく、新たな大型打ち上げ能力の開発は極めて困難だ」と述べ、Blue Originによる徹底的な調査を全面的に支援する意向を表明しました。

Blue Originが保有するNew Glennの射点はケープカナベラル宇宙軍基地第36発射施設のみですが、今回の損傷からの復旧には半年以上を要するとの見方も出ており、2027年に予定されている「Artemis III（アルテミスIII）」ミッション（※有人宇宙船と月着陸船のドッキング検証などを含む地球低軌道での実証ミッション）への影響も懸念されます。

一方で、顧客であるAmazonにとっても状況は厳しさを増しています。同社はアメリカのFCC（連邦通信委員会）から課されているライセンス条件にもとづいて、Amazon Leoの通信衛星の半数にあたる約1600機を2026年7月末までに軌道へ投入しなければなりません。Spaceflight Nowによれば、5月29日時点で軌道上にあるAmazon Leo衛星は300機ほどに留まっており、Amazonの申請した条件の緩和が審査中だということです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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