商社や通信会社などの事業会社が、自前でコンサルティングファームを立ち上げる動きが加速している。こうした「事業会社発コンサル」は、既存のコンサルにはない「実務経験」という武器を持つが、果たして本当に信頼できるのか。独立系コンサルファームの現役経営者が、業界内での“本当の評判”を明かす。（森経営コンサルティング代表取締役森 泰一郎）本家コンサルファーム顔負けの「事業会社発コンサル」が台頭ここ最近、