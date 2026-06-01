商社や通信会社などの事業会社が、自前でコンサルティングファームを立ち上げる動きが加速している。こうした「事業会社発コンサル」は、既存のコンサルにはない「実務経験」という武器を持つが、果たして本当に信頼できるのか。独立系コンサルファームの現役経営者が、業界内での“本当の評判”を明かす。（森経営コンサルティング代表取締役 森 泰一郎）

本家コンサルファーム顔負けの

「事業会社発コンサル」が台頭

ここ最近、新たな潮流として、商社や通信会社などの事業会社が「コンサルティング部門」を立ち上げるケースが増えている。

そうした「事業会社発コンサル」の中には、自社グループ内の業務改善に特化した企業も存在するが、それだけではない。

本業で得たノウハウや知見を武器に、クライアント企業の戦略策定・実行支援・業務改善などを手掛ける、本家コンサルファーム顔負けの企業も登場している。

本連載の読者の中にも、こうした動きについて「既存のコンサルファームにとって脅威になるのでは」「実際に案件を依頼して大丈夫なのか」などと関心を持っている方がいるのではないだろうか。

そこで今回は、他社支援を担う事業会社発コンサルが台頭している理由や、現役コンサルから見た率直な評価を述べていく。

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